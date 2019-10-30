Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Ermeni soykırımı yasa tasarısı tepkisi: Utanç verici bir karar
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Ermeni soykırımı yasa tasarısı tepkisi: Utanç verici bir karar

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Ermeni soykırımı yasa tasarısı tepkisi: Utanç verici bir karar

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısının Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Ermeni soykırımı yasa tasarısı tepkisi: Utanç verici bir karar, System.String[]

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısının Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi.


Çavuşoğlu "utanç verici bir karar" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi.Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kabul edilen Ermeni soykırımı yasa tasarısını "sıfır ve hükümsüz" olarak niteledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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