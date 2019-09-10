Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Fırat'ın doğusu eleştirisi: Atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikan yönetiminin Suriye'de Fırat'ın doğrusundaki politikasını eleştirerek "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikan yönetiminin Suriye'de Fırat'ın doğrusundaki politikasını eleştirerek "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:03
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