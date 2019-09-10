Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Fırat'ın doğusu eleştirisi: Atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlar
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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Fırat'ın doğusu eleştirisi: Atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlar

40 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikan yönetiminin Suriye'de Fırat'ın doğrusundaki politikasını eleştirerek "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerikan yönetiminin Suriye'de Fırat'ın doğrusundaki politikasını eleştirerek "Atıldığı ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır" dedi.

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Fırat'ın doğusu eleştirisi: Atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlar

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:03 
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