Çavuşoğlu'ndan ABD 'ye tepki"Biraz önce ABD Başkanı Donal Trump sözde Golan Tepeleri 'ni İsrail toprakları olduğunu kabul eden belgeye imza attı. Bunu da büyük bir marifet gibi şova dönüştürdü. Yanı başında da Netenyahu. Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.""Buralar Suriye 'nin ve Suriye halkının topraklarıdır. Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'un bu imzası güya şuanda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya bir seçim hediyesidir."" Yolsuzlukla sorgulana ve hukuk önünde hesap veren Netenyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz." Türkiye sonuna kadar kadar gerekeni yapacaktır. Tek taraflı adımları biz desteklemiyor kabul etmiyoruz. Her platformda ne gerekiyorsa onu yapacağız."ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , " "Biraz önce ABD Başkanı Donal Trump sözde Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olduğunu kabul eden belgeye imza attı. Bunu da büyük bir marifet gibi şova dönüştürdü. Yanı başında da Netenyahu. Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."dedi.Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Antalya Buluşmasına katıldı.Burada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Memur-Sen'in uluslararası arenadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini ve uluslararası arenada başarılı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump 'ın "Biraz önce ABD Başkanı Donal Trump sözde Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olduğunu kabul eden belgeye imza attı. Bunu da büyük bir marifet gibi şova dönüştürdü. Yanı başında da Netenyahu. Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Türkiye Cumhuriyeti her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır. Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'un bu imzası güya şuanda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulana ve hukuk önünde hesap veren Netenyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz. Kendi halkını bile bölen bugünde Gazze 'yi bombardımana tutan, bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. ABD'nin bu uluslararası hukuk tanımaz kararlarını kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçiliği Kudüs 'e taşıma kararı, sürekli İsrail zulmüne verdikleri destek ve şimdi de Golan Tepeleri işgaline meşruiyet kazandırma çabaları. Türkiye sonuna kadar kadar gerekeni yapacaktır. Tek taraflı adımları biz desteklemiyor kabul etmiyoruz. Her platformda ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.