Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da izlenecek yol haritasına ilişkin, "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmek lazım. Biz önce tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye birçok ülkeyle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kuracağız diyorlar gerçekten kapsayıcı bir hükümet mi? Kurulacak mı kurulmayacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek "açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'daki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların çok kapsamlıca sürdürüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızı tek tek telefonla arıyoruz, orada biliyorsunuz koordinasyon ve destek merkezimiz var. COVİD - 19 zamanında da vatandaşlarımızı getirmiştik. Kalmak isteyen vatandaşlarımız var, bunun için de işçiler var. Ben gitmek istiyorum diyenler de var. Gitmek isteyenler de havaalanına geliyorlar. Orada askerlerimiz, bizim arkadaşlar da orada Türkiye'ye gelmesini sağlıyoruz" dedi.

Afganistan'da yaklaşık bin 500 Türk vatandaş bulunduğu bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, "Aşağı yukarı bin 500'ü aşan bir sayı. Orada yaşayan vatandaşımız. Ama hepsi gelmiyor. Bu rakamlar değişkenlik gösterebiliyor. Bazen vatandaşımız 'Dönmek istiyorum' diyor sonra vazgeçiyor. Bazen de vatandaşımız ilk önce "Ben kalmak istiyorum" deyip sonra dönmeye karar veriyor. Bu COVİD- 19 zamanında da çok oldu. Onun için vatandaşlar Türkiye'ye geldikten sonra rakamı söylesek daha iyi olur" diye konuştu.

Taliban'la temasların ne aşamada olduğunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Taliban Kabil'e girmeden önce biz Taliban'ın siyasi kanadını Türkiye'ye davet etmiştik. Ama bu gelişmeler oldu. O zaman sayın cumhurbaşkanımız televizyon programında söylemişti. Ama değişik kanallardan iletişimimiz var. Gerek kabil gerekse Doha'da. Olması da lazım. Şimdi onlar kendi aralarında biliyorsunuz; Doktor Abdullah, Hikmet yar ve eski Başkan Karzai'nin içinde olduğu bir komisyon var. Daha önce de müzakereleri yürüten. Şimdi onlar bugün (18 Ağustos) hükümet kurmak için görüşmeye başladılar Esas öncelikleri o şimdi" dedi.

Afganistan'da yeni hükümet kurulduğu zaman Türkiye'nin tanıma konusundaki tavrının ne olacağı sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmek lazım. Biz önce tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye birçok ülkeyle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kuracağız diyorlar gerçekten kapsayıcı bir hükümet mi? Kurulacak mı kurulmayacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek. Belki işte cuma günü NATO dışişleri toplantısı olacak. Uluslararası toplumla birlikte hareket etmemiz lazım. Önceden karar vermek doğru olmaz."

Afgan göçü iddialarına ilişkin ABD'den yalanlama geldiğinin hatırlatılması üzerine ise Bakan Çavuşoğlu, şu açıklamada bulundu:

"Biz zaten bunu açıklamamızda da reddettik. Böyle bir anlaşma hiç olmadı, böyle bir teklif bize hiç gelmedi. "getirelim Afganları burada tutalım" teklifi hiç gelmedi. Gelse de biz kabul etmeyiz."

Çavuşoğlu, "NATO'nun ya da Amerikan askerlerinin bölgeye dönüşü mümkün mü?" sorusuna ise, "Yok şu anda havaalanının güvenliği için 6 bin ilave personel gönderdiler. Havaalanı için gönderdiler" yanıtını verdi. - ANKARA