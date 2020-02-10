Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın son sözleri hakkında açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı, Akıncı hakkında "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" dedi.
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İdlib konusundaysa, Rus heyeti ile bir uzlaşı bulunamadığı için bugünkü toplantıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.