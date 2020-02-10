Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım' - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'

6 saat önce

Çavuşoğlu'dan Akıncı açıklaması: "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"

Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım', System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın son sözleri hakkında açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı, Akıncı hakkında "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" dedi.


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İdlib konusundaysa, Rus heyeti ile bir uzlaşı bulunamadığı için bugünkü toplantıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:59 
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