Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'

Çavuşoğlu'dan Akıncı açıklaması: "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"



İdlib konusundaysa, Rus heyeti ile bir uzlaşı bulunamadığı için bugünkü toplantıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.