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Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına: "Yıllardır gözlerinizi kapattınız, artık sorumluluk alma zamanı...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a mülteciler ile ilgili verilen sözlerin yerine getirilmediğini vurgulayarak, "Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a mülteciler ile ilgili verilen sözlerin yerine getirilmediğini vurgulayarak, "Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Alman mevkidaşı Maas'a yönelik yaptığı paylaşımda, "AB Türkiye'ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas? Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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