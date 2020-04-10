Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
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Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye gelen Türkmenlere vatandaşların kumanya ikram ettiğini belirtti.
Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye gelen Türkmenlere vatandaşların kumanya ikram ettiğini belirtti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Türkmen kardeşlerimiz, Irak'tan otobüslerle ülkemize gelen vatandaşlarımızla ekmeklerini paylaştılar. Halalarının, amcalarının hazırladığı kumanyayı ikram ettiler. Rabbim onlardan razı olsun. Türkmen kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve gönül bağımız hiçbir zaman kopmayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:39 Kaynak: İHA
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