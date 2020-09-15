Çavuşoğlu'ndan Atina'ya Yunan gazetesi üzerinden "Gideceğimiz yola dair tercih Yunan liderlerinin"... - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Atina'ya Yunan gazetesi üzerinden "Gideceğimiz yola dair tercih Yunan liderlerinin"...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ön koşulsuz diyalog çağrısında bulunarak, "Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan'ın değerli liderlerinin ve halkınındır.

Çavuşoğlu'ndan Atina'ya Yunan gazetesi üzerinden

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ön koşulsuz diyalog çağrısında bulunarak, "Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan'ın değerli liderlerinin ve halkınındır." mesajını verdi.

Yunan gazetesi "Kathimerini" için eş zamanlı makaleler kaleme alan Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, iki ülke arasında "makale diplomasisini" başlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Önceliğimiz Ön Koşulsuz Diplomasi" başlıklı yazısında, "Hangi yoldan gidileceğine dair tercihin Yunan liderlerinde olduğu" vurgusunu yaptı.

Akdeniz'in her zaman medeniyetin beşiği, kültürel ve ekonomik etkileşim havzası olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu coğrafyada geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiş durumda. Türkiye ve Yunanistan'ın her daim yalnızca iki seçeneği olmuştur: iki tarafa da zarar verecek şekilde birbirimizle tartışmaya girmek veya bir kazan-kazan formülü bulmak." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, "daimi komşu" mantığının doğal olarak birbirinin haklarına karşılıklı saygı gerektirdiğinin altını çizerek, "Bugünlerde karşı karşıya kaldıklarımıza bakılırsa, Türkiye'den durum ne yazık ki böyle görünmemektedir." ifadesini kullandı.

Bu tür bir saygının, tüm bekleyen sorunları veya çözülmemiş ihtilafları barışçıl yollarla ve diyalogla çözme yükümlülüğünün gereği olarak kendini göstermesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu anlayışla, komşular, tırmanma değil, iyi niyetli ve anlaşmazlıkları gerçekten çözüme kavuşturmak amacıyla doğrudan diplomasi ve diyalog arayışı içinde olmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Sömürge dönemleri ıstıraptan başka bir şey getirmedi"

Çavuşoğlu, son dönemde Fransa gibi ülkelerdeki hükümetlerin sömürgeci geçmişlerinden esinlenen sakıncalı bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sömürgecilik döneminin pek çok halk için büyük acılardan başka bir şey getirmediğini bu kadar mı çabuk unuttuk?

Büyük başkentlerden efendilerin iradelerini çevrelerindeki bölgelere dayatmalarına dayalı davranış biçimlerinin kabul gördüğü günler artık geride kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, daha adil bir uluslararası düzen tesis edilmesi amacıyla 'Dünyanın Beşten Büyük' olduğunu savunagelmektedir. Eleftherios Venizelos tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Dünyada Sulh' sözleriyle çizdiği hedefe hizmet edecek şekilde, egemen hale gelmesini arzu ettiğimiz değerlerin ve bunları takip ederken sergilediğimiz yorulmazlık ve yaratıcılığın altını çizmek maksadıyla, dış politikamızı 'Girişimci ve İnsani' olarak tanımladık. Bu nedenle, karşılıklı saygı ve sorunlara hakkaniyetli çözümler bulunması ilkelerini vurguluyoruz."

Türkiye'nin konuya ilişkin pozisyonuna değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki temel hedeflerimiz net:

Deniz sınırlarının adil ve hakkaniyetli şekilde belirlenmesi;

Kıta sahanlığı haklarımızın maksimalist ve aşırı deniz sınırı iddialarına karşı korunması;

Adil gelir paylaşımı mekanizmasının kurulmasıyla Kıbrıs Türklerinin Ada'nın açık denizdeki kaynakları üzerindeki eşit haklarının korunması;

Kıbrıslı Türkler dahil tüm tarafların katılımıyla gerçek, kapsayıcı, adil ve hakkaniyete dayalı açık deniz enerji iş birliği mekanizmalarının (bu doğrultudaki öneriler hala masadadır) Doğu Akdeniz'de oluşturulması."

Çavuşoğlu, "Türkiye'ye deniz alanlarının belirlenmesi konusunda hiçbir yetkisi olmayan Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla maksimalist iddialar dayatılamayacağına" işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den sadece 2, Yunan ana karasından ise 580 kilometre uzakta olan Meis (eski adıyla Kastellorizo) gibi küçücük bir ada için 40 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı iddiasında bulunarak Türkiye'nin açık denizlere ve kendi deniz yetki alanlarına erişimini kesemezsiniz. Hiçbir yasa, mantık veya temel adalet duygusu bu konuda aksine bir argümanın öne sürülmesine müsaade etmez.

Ayrıca bölgedeki en uzun kıyı şeridi, artan nüfusu, üretim kapasitesi ve enerji talebine sahip olan Türkiye gibi bir ülkeyi, kendi etrafındaki zenginliklerden mahrum bırakma girişimleri de gerçekçi değildir. Daha önce defalarca kez söylediğimiz gibi, bu olmayacak.

Bu sebeple Türkiye, temel çıkarlarına zarar verme teşebbüslerine izin vermemekte elbette kararlı bir duruş sergilemektedir. Bölgedeki deniz kuvveti varlığımızı saldırı amaçlı olarak değil, kendi kıta sahanlığımızdaki (16 yıl kadar önce uluslararası hukuka göre ilan edilmişti) sismik araştırma faaliyetlerimize müdahaleye karşı meşru müdafaa için bulundurmaktayız."

"Yunanistan diyaloğu ön koşulsuz canlandırmalı"

Diyalog ve müzakerelerin, gerçekten de uluslararası hukukta deniz sınırı meselelerini ele almak için ilk ve en önemli araç olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu nedenle, Yunanistan'ın Türkiye ile tüm diyalog kanallarını ön koşul olmaksızın yeniden canlandırmasını bekliyoruz. Ön koşullar karşı ön koşullar doğurur (inanın, biz de kendi açımızdan epeyce ön koşulla gelebiliriz) ve bu yüzden bunlar, iki komşu arasında müzakere fırsatı aramak için iyi bir yol değildir." uyarısını yaptı.

Çavuşoğlu, her krizin fırsatlar barındırdığı ve barış içerisinde ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, makalesini şöyle tamamladı:

"Her müzakere sürecinin karşılıklı 'al-ver'e yol açacağı da açıktır. Diğer seçenekse, sorunları halının altına süpürmek ve ortadan kalkmalarını veya başkalarının bunları sizin için çözmesini ummaktır. Bununla birlikte, sorunlar kendiliğinden kaybolmak bir yana, zaman geçtikçe daha da karmaşıklaşır. Gelecek kuşaklara bir barış ve güvenlik mirası bırakmak için güçlü, etkili ve akılcı liderliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu, Türk tarafında mevcuttur. Bugün yaptıklarımız sadece bugünü değil, yarını da belirleyecek ve sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye, Yunanistan'ın tercih edeceği yoldan ilerleyebilir. Aslında hangi yoldan gideceğimize dair tercih, ne Türkiye ne Fransa ne de bir başkasının, Yunanistan'ın değerli liderlerinin ve halkınındır."

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Atina'ya Yunan gazetesi üzerinden 'Gideceğimiz yola dair tercih Yunan liderlerinin'... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karantinayı delen koronavirüslü kadın, sahilde "ölmek istemiyorum" diye bağırıp ortalığı birbirine kattı Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor "Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Haberi olmadan adına kredi çekilen öğretmen, 65 bin lira dolandırıldı Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti
Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti         
10:23
Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı         
10:13
Korana patlayınca satışlar 3-4 kat arttı! Çiftçi her karış toprağına sarımsak ekiyor Korana patlayınca satışlar 3-4 kat arttı! Çiftçi her karış toprağına sarımsak ekiyor         
10:12
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Galatasaray, mobil uygulamadan bir ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti Galatasaray, mobil uygulamadan bir ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti         
09:52
Temeli oynadığı için tahliye edilen binanın çevresinde tedirgin bekleyiş sürüyor Temeli oynadığı için tahliye edilen binanın çevresinde tedirgin bekleyiş sürüyor         
09:43
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı         
09:41
PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı         
09:21
Düğün törenine damadın arkadaşlarının yaptığı şaka damga vurdu Düğün törenine damadın arkadaşlarının yaptığı şaka damga vurdu         
09:00
Fabrika işçisi, telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı Fabrika işçisi, telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı         
08:56
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Manisalı arıcı, arı zehrinin gramını yurt dışına 700 TL'ye satıyor Manisalı arıcı, arı zehrinin gramını yurt dışına 700 TL'ye satıyor         
08:17
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Çukur'a damga vuran sahne! Yamaç Koçavalı, mahalleden kovuldu Çukur'a damga vuran sahne! Yamaç Koçavalı, mahalleden kovuldu         
07:25
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi         
23:42
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı         
21:22
Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu         
20:51
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı         
20:25
Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı         
19:46
15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu         
19:43
Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti         
19:31
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi         
17:50
3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:27
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:49
Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu         
16:31
Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 13:40:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu'ndan Atina'ya Yunan gazetesi üzerinden "Gideceğimiz yola dair tercih Yunan liderlerinin"... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei