Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov için Allah'tan rahmet diledi.

Ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileğini ileten Çavuşoğlu, Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye ve aklını başına toplamaya davet etti.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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