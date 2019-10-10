Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi
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Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Maas, telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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