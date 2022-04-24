Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına "ikiyüzlülük" tepkisi - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına "ikiyüzlülük" tepkisi

24.04.2022 15:38
Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına "ikiyüzlülük" tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." ifadesiyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı batılı liderlerin son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Doğru. Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına 'ikiyüzlülük' tepkisi - Son Dakika


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