Çavuşoğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na başsağlığı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli 'de yaşayan kız kardeşi Dalgıç, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Çavuşoğlu, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

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