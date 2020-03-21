Çavuşoğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na başsağlığı - Son Dakika

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Çavuşoğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na başsağlığı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Dalgıç, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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