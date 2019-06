Çavuşoğlu'ndan "Dünyada sözü dinlenen bir ülkeyiz" mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye 'nin dünyada sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirterek, "Herkesin dönüp de 'Türkiye ne diyor diye artık sorduğu ve merak ettiği' bir ülke olduk. Bunlar lafla ve hamasetle olmaz. Güçlü ve adaletli olmakla olur." dedi.Bakan Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından düzenlenen programda konuşma yaptı.Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası ile bugün dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün dünyada sözü dinlenen bir ülkeyiz. Herkesin dönüp de 'Türkiye ne diyor diye artık sorduğu ve merak ettiği' bir ülke olduk. Bunlar lafla ve hamasetle olmaz. Güçlü ve adaletli olmakla olur. Dünyanın her tarafında adeta yeni bir dünya savaşı olmuş gibi çok ciddi sorunlar var. Dünyada bizi ilgilendiren konular da var ama hiçbir konu bizim kontrolümüzün dışında değildir. Şu an da hepsini zor da olsa yönetmeye çalışıyoruz. Çoğunda da çok başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Siz bize güç verdikçe biz sahada da masada da ülkemizin hakkını savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Türk milletinin meydanlara çıkarak gücünü gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, sadece İstanbul 'da değil Türkiye'nin her yerinde hangi zor şart olursa olsun milletin gücünü ortaya koyacağını söyledi.Milletin gücünü ve esas desteğini zor şartlar, felaketler ve kriz anlarının dışında demokratik yollarla gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, her seçimin bunun için bir fırsat olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de açık ara Cumhur İttifakı'nın başarısının ortada olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bu milletimizin başarısıdır çünkü hizmet için milletimiz bizi tercih ediyor." ifadesini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"İstanbul'da da Binali Yıldırım 'ın seçilmesi için sandığa gittiniz ve oylarınızı verdiniz ama seçim yarıda kaldı. Neden seçimin yarıda kaldığını ve yenilendiğini YSK'nin kararında net bir şekilde gördünüz. Bu gerekçelerin yarısı bile 2 sene önce Avusturya 'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine sebep olmuştur. Onlar şimdi bize ders vermeye çalışıyorlar ama işlerine gelmediği, istedikleri kazanmadığı ve seçimler yenilendiği için bize tavsiyelerde bulunuyorlar. Seçim kanunları net. Kamu görevlisi olmayan kişileri kim sandık başkanı ve üyesi yaptı? KHK ile FETÖ bağlantısı olduğu için devlet kurumlarından uzaklaştıranları kim getirdi ve sandıkların başına koydu? Bu sayım cetvellerindeki imzalar neden yok? Bazılarında tutanak niye yok? Sonuçlar niye yazılmamış? Tutuklu ve hükümlü kişilerin yerine kim oy kullandı? Aynı şekilde oy kullanmaya ehil olmayan engelli vatandaşlarımızın yerine kim oy kullandı? Şu saydıklarım tam da bir FETÖ metodudur. Bizim de Cumhur İttifakı olarak hatalarımız var. 'Cumhur İttifakı'yız güçlüyüz, iyiyiz.' diyerek biraz rehavete kapıldık ve o gün sandıkları iyi bekleyemedik ancak bu orada yapılan hırsızlığı ve oyların çalınmasını meşru kılmaz.""Açık açık buluşacaklar madem, niye gizli buluştular?" AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 'nun, İsmail Küçükkaya 'nın moderatörlüğünde katıldığı ortak canlı yayını hatırlatan Çavuşoğlu, "Binali Bey'i anlatmaya gerek var mı size? Kendi evladınız, burada komşunuz. Karşıdaki zatın nasıl bir karakter olduğunu değerlendirebildiniz mi? İki gün önce televizyonda izlerken çok samimi söylüyorum, inanın da siyaset yapmıyorum, siyaset adına utandım. Bir siyasetçinin bu kadar yalan söylemesinden ve bu kadar yalan söyleyen bir siyasetçiyi görmekten utandım." dedi.Ortak canlı yayın devam ederken kendisine vatandaşlardan gelen yorumlara ve mesajlara değinen Çavuşoğlu, vatandaşların sorular yöneltilmeden yazılı cevapların ve tabloların hazırlandığına dikkati çektiğini anlattı.Küçükkaya ile İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi bir otelde buluştuğuna ilişkin haberlere işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Milletimiz akıllı, kimse Türk milletine bir şey yutturamaz; kim olursa olsun, ben de dahil hiç kimse. ve şimdi işte arkasında ne var gördük. Ne olmuş? Otelde gizlice buluşmuşlar. Kim buluşmuş? O gece soruyu soran kişiyle Ekrem buluşmuşlar. Neden buluştular? Açık açık buluşacaklar madem, niye gizli buluştular? Otel odasında ne yaptılar? Ben size bir şey söyleyeceğim, bu size neyi hatırlatıyor? Yani soruların önceden verilmesi, çalınması, ayarlanması kimin taktiğidir?"FETÖ taktiği"Dışişleri Bakanlığına sızmak için sınav sistemini değiştirerek FETÖ'cülere soruların ve cevapların önceden verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Ne taktiği bu? FETÖ taktiği. Şimdi ben size soruyorum; bu kadar yalan söyleyen bir kişiye İstanbul emanet edilir mi?" ifadelerini kullandı.İstanbul'un bu zihniyete teslim edilemeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "İstanbul'un öyle 5 sene, 10 sene geri gitme değil, 1 gün geri gitme lüksü yoktur." dedi.Binali Yıldırım'ın projeleri ile ön plana çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, "İstanbul tüm dünya ve tüm ümmet için önemli bir şehirdir. Herkesin gözü o yüzden burada. O yüzden pazar günkü seçim birçok bakımdan önemlidir." diye konuştu.Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Ben Dışişleri Bakanıyım. Diyebilir ki bazıları, 'Dışişleri Bakanı, sen git işine bak'. Ben işime bakıyorum Allah'ın izniyle, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hemşehrilerimize, milletimize mahcup olmamak için, bizden umut bekleyenlerin umudunu boşa çıkarmamak için, anlı şanlı ay yıldızlı Türk bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyorum. İstanbul, dışişleri bakanı olarak benim için de önemli. Bundan sonra yapacağım çalışmalar için de önemli. Ülkenin istikrarı için de ülkenin geleceği bakımından da bu İstanbul seçiminin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye siyasetini, Türkiye'nin geleceğini dışarıdan dizayn etmeye çalışanlara da 23 Haziran'daki seçimin çok güzel bir cevap olacağının bilincinde olarak boş vakitlerimde geliyorum, burada ben de sizlerin çalışmalarına destek vermeye çalışıyorum."23 Haziran'daki seçimin hayati bir seçim olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, millete ve İstanbullulara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.