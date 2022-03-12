Çavuşoğlu'ndan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Çavuşoğlu'ndan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a teşekkür

12.03.2022 19:07
Çavuşoğlu'ndan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a, Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı için yaptığı daveti kabul etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a, Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı için yaptığı daveti kabul etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanına davetini kabul ettiği için teşekkür etmiştir." ifadesi kullanıldı.

"İki Bakan, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, önkoşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarlamışlar, ayrıca bölgemizin tamamında normalleşmeye ihtiyaç olduğu konusunda anlayış birliğine varmışlardır." ifadesi kullanılan açıklamada, iki ülke bakanının da iki ülkenin özel temsilcilerinin çalışmalarına destek beyan ettiği vurgulandı.

YORUMLAR
500
Antalya'da önemli görüşme! Bakan Çavuşoğlu ve Ermeni mevkidaşı son gelişmeleri masaya yatırdı Antalya'da önemli görüşme! Bakan Çavuşoğlu ve Ermeni mevkidaşı son gelişmeleri masaya yatırdı Ermenistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı Açıklaması Ermenistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı Açıklaması

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Ararat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a teşekkür - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
17:22 Ortalık karıştıracak açıklama! TFF'den Ali Koç'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:13:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'a teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement