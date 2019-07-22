Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
40 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35'lerin verilmemesi halinde) Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35'lerin verilmemesi halinde) Türkiye
kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderir"
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:27
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