Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması
24 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:57
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