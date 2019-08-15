Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var." dedi.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var

Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!

Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti

Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti