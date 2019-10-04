Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan "Hayvanları Koruma Günü" mesajı
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Çavuşoğlu'ndan "Hayvanları Koruma Günü" mesajı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaştığı "Hayvanları Korumu Günü" kutlama mesajında, köpekleri Asya ve Masal ile olan fotoğrafına yer verdi.

Çavuşoğlu'ndan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaştığı "Hayvanları Korumu Günü" kutlama mesajında, köpekleri Asya ve Masal ile olan fotoğrafına yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yaşamı paylaştığımız dostlarımıza karşı sadece bir gün değil, her gün sorumluluğumuz var. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Köpekleri Asya ve Masal ile olan fotoğrafının yer aldığı Çavuşoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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