Çavuşoğlu'ndan "Hayvanları Koruma Günü" mesajı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaştığı "Hayvanları Korumu Günü" kutlama mesajında, köpekleri Asya ve Masal ile olan fotoğrafına yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaştığı "Hayvanları Korumu Günü" kutlama mesajında, köpekleri Asya ve Masal ile olan fotoğrafına yer verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yaşamı paylaştığımız dostlarımıza karşı sadece bir gün değil, her gün sorumluluğumuz var. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Köpekleri Asya ve Masal ile olan fotoğrafının yer aldığı Çavuşoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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