Çavuşoğlu'ndan iddialara tepki: Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliği sırasında bazı lobi faaliyetleri yaptığın iddialarla ilişkin, "Hamdolsun siyasi hayatım boyunca etik olmayan, hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım" diye konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde ortaya atılan iddialar hakkında, "Hamdolsun siyasi hayatım boyunca etik olmayan, hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım" diye konuştu.
Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeliği sırasında bazı lobi faaliyetleri yaptığına ilişkin iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "George Soros adlı şahsın sponsoru olduğu bir kuruluşun yayımladığı rapordaki iddiaların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:28
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