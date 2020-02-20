Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

17 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olmasının ardından, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmayacağı açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu'ndan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olmasının ardından, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmayacağı açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını bildirmişti.

Bakanlığın, Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği kaydedilmişti.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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