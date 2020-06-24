Çavuşoğlu'ndan İsrail'e Batı Şeria'yı ilhak planını durdurma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan İsrail'e Batı Şeria'yı ilhak planını durdurma çağrısı Açıklaması

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail hükümetine bir kez daha yasa dışı yerleşim birimlerini ve yasa dışı ilhak planlarını derhal durdurması çağrısı yapıyoruz.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail hükümetine bir kez daha yasa dışı yerleşim birimlerini ve yasa dışı ilhak planlarını derhal durdurması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin sorununu ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planını görüştüğü oturuma yazılı bir beyan gönderdi.

İsrail'in işgal altındaki yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğine ve iki devletli çözüm ile adil ve kapsamlı barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanımının, Kudüs'ün statüsünün aşındırılmasına yönelik girişimlerin, Gazze'ye yönelik "insanlık dışı" ablukanın Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar verdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "İsrail, son birkaç yıldır işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerini genişletti. Uluslararası toplum, İsrail'in bu yasa dışı yerleşimleri daha da genişletmesini engellemek için her türlü gayreti göstermek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ilhak planının uluslararası hukuku ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, böyle bir adımın iki devletli çözümün sonu olacağının, uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun bu plana karşı çıktığının ve Filistin halkının meşru haklarının korunması için Türkiye'nin Filistin halkına tam destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "İsrail hükümetine bir kez daha yasa dışı yerleşim birimlerini ve yasa dışı ilhak planlarını derhal durdurması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin Filistin'e 15 ton tıbbi malzeme yardımı yaptığını ve 5 milyon dolar doğrudan ilave bütçe katkısı sağlayacağını belirten Çavuşoğlu, Gazze'deki acil insani durum karşısında, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin, Gazze İslam Üniversitesine karantina merkezi olarak kullanılmak üzere nakledildiğini bildirdi.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan İsrail'e Batı Şeria'yı ilhak planını durdurma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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