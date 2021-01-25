Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama

25.01.2021 15:32
Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Geminin güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Dördüncü kaptanımız ve personel gemide kalıyorlar" dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından gazetecilere saldırıya uğrayan gemi ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, parlamenter diplomasiye önem verdiğini söyleyerek, Brüksel dönüşünde Avrupa konseyi düzeyinde değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, sahibi ve bandırası yabancı olan, mürettebatı Türk olan vatandaşlara yönelik saldırı olduğunu ve korsanların 15 vatandaşı kaçırdığını hatırlatarak, "Gemi dün akşam itibariyle gemi ilana yaklaştı. Dün akşam Gabon yetkilileriyle ve büyükelçimiz gemiye çıktılar. Gemide herhangi bir korsan ya da başkasının güvenlikle ilgili sıkıntı yok. Bir vatandaşımız şarapnel parçası sebebiyle yaralanmıştı. Onunla ilgili tıbbi müdahaleyi yaptılar ama durumu çok iyi. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizi alıp Gabon'a getirdik. Orada İslam'a uygun şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Gabon yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Libya'ya götürülmesi için bir helikopter tahsis ettiler. Yarın Libya'dan hareket edecek Türk Hava Yolları uçağına cenazemizi vereceğiz, Türkiye üzerinden kardeş Azerbaycan'a ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Geminin güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Dördüncü kaptanımız ve personel gemide kalıyorlar. Şirket de öyle istedi. Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı, gemi korunuyor. Diğer taraftan bölge ülkelerinin hepsiyle temasa geçtik. Gabon'da hem Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı süreci yakından takip ediyorlar. Bizden ilave bilgiler istediler, gerekli bilgileri sağlıyoruz."

Çavuşoğlu, korsanlar tarafından herhangi bir temas olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Meclis'ten taleplerine ilişkin soruya ise, "Avrupa Birliği ile ilişkilerde Avrupa Parlamentosu arasında mevcut mekanizmalar ver. Brüksel ziyaretinde gerek raportör gerek Dostluk Gurubu Başkanı, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile de görüştüm. Amerika'da yeni bir yönetim iş başına geldi. Elbette Dışişleri Bakanlığımız, ilgili Bakanlıklar temaslarını arttırarak devam ettirecek. Yüce Meclisimizin, milletvekillerimizin temaslarının faydası olacaktır. Meclis Başkanımıza çok sayıda muhataplarımızdan davet var. Sayın Meclis Başkanımızın da davet ettiği Senato Başkanları var" yanıtını verdi.

"Gemilerin güvenliği için adım atılacak mı" sorusuna ise Çavuşoğlu, "O bölgede gemiler, daha önce de saldırılar olduğu için, kendi güvenliğini temin etmek için tedbirler alıyorlar. Yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerden söylüyorlar. Limandayken personel değişimi olacak, limandayken Gabonlular güvenliği sağlıyor. Seyrüsefer halindeyken de gemilerin korsanlardan korunması için genellikle tedbirler alınıyor" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon, Gemi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama - Son Dakika


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