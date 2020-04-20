Çavuşoğlu'ndan Kanadalı mevkidaşı Champagne'ye taziye mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da hafta sonu düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenler için Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'ye başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Chanpagne'yi etiketleyerek Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Nova Scotia'daki trajik saldırı dolayısıyla derin üzüntü duydum. Kanadalı dostlarımızın acısını paylaşıyorum. Düşünce ve dualarımız, saldırının kurbanları içindir. Bir kez daha şiddetin her türlüsünü kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgelerinden Portapique kasabasında, cumartesi gecesi Gabriel Wortman (51) isimli saldırganın gerçekleştirdiği ve pazar öğle saatlerine dek süren saldırılarda, aralarında Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) görevlisinin de bulunduğu yaşamını yitirenlerin sayısının 16 olduğu bildirilmişti.