Çavuşoğlu'ndan kapalı Maraş'a ziyaret
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntüler GAZİMAĞUSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş'ı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntüler GAZİMAĞUSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş'ı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
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