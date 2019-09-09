Çavuşoğlu'ndan kapalı Maraş'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntüler GAZİMAĞUSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş'ı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.