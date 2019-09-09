Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan kapalı Maraş'a ziyaret
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Çavuşoğlu'ndan kapalı Maraş'a ziyaret

6 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntüler GAZİMAĞUSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş'ı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntüler GAZİMAĞUSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş'ı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu'ndan kapalı Maraş'a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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