Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi
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Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.

Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi , System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:18 
Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi
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