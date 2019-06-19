Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:18
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