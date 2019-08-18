Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki

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AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez

Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Ege bölgesindeki 4 yangınla ilgili açıklama

Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni açıklaması: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil