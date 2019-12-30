Çavuşoğlu'ndan Köfteci Yusuf'a Sürpriz Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çavuşoğlu'ndan Köfteci Yusuf'a Sürpriz Ziyaret - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Köfteci Yusuf'a Sürpriz Ziyaret

6 saat önce

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 'Yenişehir'de Köfteci Yusuf'un et entegre tesislerini ziyaret etti.

Çavuşoğlu'ndan Köfteci Yusuf'a Sürpriz Ziyaret, System.String[]

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 'Yenişehir'de Köfteci Yusuf'un et entegre tesislerini ziyaret etti.


Ziyarete AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu da eşlik etti. Ziyarette konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Gıda sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf'un Yenişehir ilçemizde bulunan Avrupa'nın en büyük et entegre tesislerini ziyaret ettik.' 7 bin çalışanı ile hem istihdam sağlamış hem de kalitesiyle halkın teveccühünü kazanmış olan firmamıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.


Tesisleri inceleyen Çavuşoğlu, çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı. - BURSA

Hakan Çavuşoğlu, Yenişehir, Avrupa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de yollar karla kaplandı
Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı

Son Dakika Haberleri
17:31 Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız - Son Dakika Haber
17:30 Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika Haber
17:25 Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika Haber
17:25 Silahla banka soydu, çıkarken bomba bıraktı - Son Dakika Haber
17:24 Liman'da korku dolu anlar - Son Dakika Haber
16:50 Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
16:05 İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:34:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu'ndan Köfteci Yusuf'a Sürpriz Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]