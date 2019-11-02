Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Salih Murat'a tebrik
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Salih Murat'a tebrik

Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Salih Murat'a tebrik

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Türk kökenli hakim Salih Murat'ı tebrik etti.

Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Salih Murat'a tebrik, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Türk kökenli hakim Salih Murat'ı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Murat'ı arayarak başarılar diledi.

Salih Murat kimdir?

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrine bağlı Vrapçişte'de 1966'da dünyaya gelen Salih Murat, Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk bölümünden 1991'de mezun oldu.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin de kurucuları arasında yer alan Murat, 2012'de Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Murat, mahkemenin başkanlığını yapacak ilk Türk olacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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