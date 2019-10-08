Çavuşoğlu'ndan Mehmetçik'e üniformalı moral fotoğrafı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatı öncesi kamuflajlı fotoğrafıyla Mehmetçik'e moral verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/ PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatı öncesi kamuflajlı fotoğrafıyla Mehmetçik'e moral verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçik'e moral kaynağı oldu.
Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" adlı şiirinden "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." dizelerine yer veren Çavuşoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden on binlerce beğeni aldı.
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