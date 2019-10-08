Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Mehmetçik'e üniformalı moral fotoğrafı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Mehmetçik'e üniformalı moral fotoğrafı

Çavuşoğlu'ndan Mehmetçik'e üniformalı moral fotoğrafı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatı öncesi kamuflajlı fotoğrafıyla Mehmetçik'e moral verdi.

Çavuşoğlu'ndan Mehmetçik'e üniformalı moral fotoğrafı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/ PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatı öncesi kamuflajlı fotoğrafıyla Mehmetçik'e moral verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekat öncesi Instagram hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak Mehmetçik'e moral kaynağı oldu.

Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" adlı şiirinden "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." dizelerine yer veren Çavuşoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden on binlerce beğeni aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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