Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı
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Çavuşoğlu'ndan Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu'ndan Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda, "Eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli bilim adamı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Soysal, 1929 yılında Zonguldak'ta doğdu, Galatasaray Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yapan Soysal, Akdeniz Toplumsal Araştırma Konseyi Başkanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, toplumlar arası görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafına anayasa danışmanlığı yaptı.

Dönemin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1971'de gözaltına alınıp tutuklanan Soysal, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Sosyaldemokrat Halkçı Partiden Ankara Milletvekili seçilen Soysal, 1994'te dört ay boyunca Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Mümtaz Soysal, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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