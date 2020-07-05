Çavuşoğlu'ndan N'Sakala açıklaması - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan N'Sakala açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili açıklamada bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili açıklamada bulundu.

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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, futbolcumuz Fabrice N'Sakala'nın transferi konusundaki açıklamalarını basından öğrendim. Üzerinde durmak istediğimiz husus, futbolcumuz N'Sakala ile daha önce üç kez görüşme yaptık ve son görüşmenin ardından futbolcumuz bizim teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini hazırladık ve kendisine teslim ettik. Kendisi de sözleşmede rakamsal olarak anlaştıklarını, sadece hukuki boyutu için avukatına göndereceğini bize söyledi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi.


Burada değinmek istediğimiz konu çok net. Beşiktaş gibi kulüpler büyük kulüplerdir. Anadolu kulüpleri ise belirli bütçelerle kurulan ve belirli ücretlerle oyuncu transfer eden kulüplerdir. Burada etik olmayan, futbolcunun sözleşmesi devam ederken, Beşiktaş yetkililerinin futbolcumuzla görüşmesi ve bizim verdiğimiz ücretten daha fazlasını teklif ederek aklını çelmesidir. Değinmek istediğimiz konu budur. Bence Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi yanlış bilgilendirilmiş olmalı ki, böyle bir açıklama yaptı. Burada bizimle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla yüz yüze görüşüp transfer teklifi yapılması ve hatta anlaşma boyutuna gelinmesi hem Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yanlıştır, hem de büyük kulüplerin nezaket kuralları içerisinde böyle bir durum olsa bile kulüp başkanının, diğer kulüp başkanını arayıp bilgi vermesi gerekir. Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir.


Bu konularda birbirimize açık olmalıyız. Her zaman konuşup görüşebilmeliyiz. Diğer kulübün bilgisi olmadan yapılan her şey yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere yol açabilir. Değinmek istediğim konu budur. " - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çavuşoğlu'ndan N'Sakala açıklaması - Son Dakika Spor
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