Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliğine kabul edilen Kuzey Makedonya'ya tebrik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliğine kabul edilen Kuzey Makedonya'ya tebrik mesajı - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliğine kabul edilen Kuzey Makedonya'ya tebrik mesajı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesini tebrik etti.

Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliğine kabul edilen Kuzey Makedonya'ya tebrik mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesini tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov'u tebrik etti.

Paylaşımında Çavuşoğlu, "Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği tüm Müttefikler tarafından onaylandı. Tebrikler dostum Nikola, NATO'ya hoşgeldiniz!" ifadesini kullandı.

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı. Bunun ardından üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerekiyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını duyurmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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