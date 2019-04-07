Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya "Batı Şeria" Tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya "Batı Şeria" Tepkisi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria" açıklaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria" açıklaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:26 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Batı Şeria, Güncel
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