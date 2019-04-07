Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya "Batı Şeria" Tepkisi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria" açıklaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Batı Şeria
" açıklaması nedeniyle İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin
toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir." ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:26 Kaynak: AA
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