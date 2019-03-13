Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya Tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, Netanyahu'nun hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek için çaresizlikle gündem değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, Netanyahu'nun hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek için çaresizlikle gündem değiştirmeye çalıştığını belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.



Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"@netanyahu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek adına çaresizlikle gündem değiştirmeye çalışıyor. Filistinliler bir yana İsrail vatandaşlarına karşı da ayrımcılık ve nefreti alevlendiriyor. İçler acısı, utanç verici..."

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