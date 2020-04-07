Çavuşoğlu'ndan Paris'teki Keldani Kilisesi Papazı Dumand'a başsağlığı telefonu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Keldani Kilisesi Papazı Michael Dumand'ı telefonla arayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Keldani cemaatinden hayatını kaybedenler için, başsağlığı dileğinde bulundu.

Keldani Kilisesi Papazı Dumand, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dumand, "Hastalık nedeniye cemaatimizden 16-17 kişi öldü. (Çavuşoğlu) Dışişleri Bakanı olarak Türkiye adına başsağlığı için aradı, kendisine çok teşekkür ediyorum. (Çavuşoğlu) Tüm Keldani cemaatine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgının tüm dünyayı etkilediğini belirten Dumand, salgının yakın zamanda ortadan kalkması temennisinde bulundu.