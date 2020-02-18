Çavuşoğlu'ndan Pavlopulos'a sert cevap - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan Pavlopulos'a sert cevap

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'da yaşayan Türkler için "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi kullanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Siz ne derseniz deyin;

Çavuşoğlu'ndan Pavlopulos'a sert cevap, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'da yaşayan Türkler için "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi kullanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un hadsiz sözlerine yönelik sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Batı Trakya ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine yönelik "Müslüman Yunan Azınlık" ifadesi kullanan Pavlopulos'a, "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak" cevabını verdi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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