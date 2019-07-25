Çavuşoğlu'ndan Rumen mevkidaşına tebrik telefonu
32 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Ramona Manescu'yu telefonla arayarak, tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Romanya
Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Ramona Manescu'yu telefonla arayarak, tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Manescu ile telefonda görüştü.
Görüşmenin tebrik amaçlı olduğu bildirildi.
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