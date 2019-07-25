Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Rumen mevkidaşına tebrik telefonu
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu'ndan Rumen mevkidaşına tebrik telefonu

32 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Ramona Manescu'yu telefonla arayarak, tebrik etti.

Çavuşoğlu'ndan Rumen mevkidaşına tebrik telefonu, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Ramona Manescu'yu telefonla arayarak, tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Manescu ile telefonda görüştü.
Görüşmenin tebrik amaçlı olduğu bildirildi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı sevgilisini metrelerce sürükleyen taksici gözaltına alındı Filistinli kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından araçla metrelerce sürüklendi! İşte o anlar Boris Johnson: Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf Güzel oyuncu Müge Boz, telefonunu maymuna çaldırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 18:13:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Rumen mevkidaşına tebrik telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]