Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan S-400 Cevabı: Eğer Sen Vermek İstemiyorsan NATO Dışı Ülkeden Almamıza Karışmayacaksın

Çavuşoğlu'ndan S-400 Cevabı: Eğer Sen Vermek İstemiyorsan NATO Dışı Ülkeden Almamıza Karışmayacaksın

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400 alımına ilişkin "Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400 alımına ilişkin "Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın." dedi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:31 

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya
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