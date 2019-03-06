Çavuşoğlu'ndan S-400 Cevabı: Eğer Sen Vermek İstemiyorsan NATO Dışı Ülkeden Almamıza Karışmayacaksın
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400 alımına ilişkin "Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
S-400 alımına ilişkin "Türkiye
talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın." dedi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:31
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Sert S-400 Tepkisi: Karışmayacaksın!
Rapçi Ben Fero, Spotify'da Dinlenme Rekoru Kırdı!
Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki