Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
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Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

30 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek "Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Suriye konusunda açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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