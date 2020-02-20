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Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını bildirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konuları TRT Haber televizyonunda katıldığı programda değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:51
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