Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konuları TRT Haber televizyonunda katıldığı programda değerlendirdi.