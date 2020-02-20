Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını bildirdi

Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını söyledi.


Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konuları TRT Haber televizyonunda katıldığı programda değerlendirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Astana, Soçi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:51 
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