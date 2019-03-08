Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ateşyan'a Taziye

Çavuşoğlu'ndan Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ateşyan'a Taziye

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'ndan Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ateşyan'a Taziye, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'a taziye dileklerini iletti.

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Mutafyan'ın tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mesrob Mutafyan, Türkiye, Güncel
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