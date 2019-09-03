Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'un Türkiye'ye AB'de özel statü teklifi ili ilgili, "Geçen yıla kadar Türkiye'nin üyeliğini güçlü şekilde destekliyordu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'un Türkiye'ye AB'de özel statü teklifi ili ilgili, "Geçen yıla kadar Türkiye'nin üyeliğini güçlü şekilde destekliyordu. Fikrini neden değiştirdiğini bilmiyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:54
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