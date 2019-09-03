Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt
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Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'un Türkiye'ye AB'de özel statü teklifi ili ilgili, "Geçen yıla kadar Türkiye'nin üyeliğini güçlü şekilde destekliyordu.

Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'un Türkiye'ye AB'de özel statü teklifi ili ilgili, "Geçen yıla kadar Türkiye'nin üyeliğini güçlü şekilde destekliyordu. Fikrini neden değiştirdiğini bilmiyorum." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Slovenya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:54 
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