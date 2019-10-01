Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi eleştiren Macron'a: "Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoz gibi"
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Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi eleştiren Macron'a: "Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoz gibi"

55 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AKPM yaptığı konuşmasında Türkiye'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu eleştirilere cevaben "Macron'un konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken, öten horoza benzetiyorum." dedi

Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi eleştiren Macron'a:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) yaptığı konuşmasında Türkiye'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu eleştirilere cevaben "Macron'un konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken, öten horoza benzetiyorum." dedi.


Avrupa Konseyi'nin 70'inci yıl dönümü için Strasbourg'da düzenlenen programa katılan Macron, burada yaptığı konuşmada Avrupa'da son yıllarda yaşanan sorunlara değindi.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:16 
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