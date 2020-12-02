Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor

02.12.2020 16:38
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor, System.String[]

NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. ABD'li bakanın sözlerine yanıt veren Çavuşoğlu, ABD'yi, Suriye'de terörist oluşumları desteklemekle ve Avrupalı devletleri Türkiye karşıtı cephede toplamakla suçladı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda, Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo, tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı.

"RUSYA'YA HEDİYE VERDİNİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN POMPEO'YA SERT TEPKİ

Gündem dışı şekilde Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, "Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle" suçladı.

"ABD SURİYE'DEKİ TERÖRİST OLUŞUMLARI DESTEKLİYOR"

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ'la savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor - Son Dakika Dünya


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