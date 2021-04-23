Çavuşoğlu'ndan 'Üçlü Toplantı' sonrası açıklama: Karadeniz'i gerilimden uzak tutmalıyız - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Karadeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenin gerilimden uzak tutulmasını sağlamalıyız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında "Bu üçlü toplantı, 9 yıl önce vizyoner bir girişimle başladı ve gelecek yıl 10'uncu yıl toplantısını, Türkiye'de yapacağız. Bu sadece bir tartışma forumu değil, aynı zamanda birçok ortak çalışma projesi de üretiyor. Bugün, son NATO dışişleri bakanları toplantısı ve Haziran ayında yapılacak olan NATO Zirvesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bugün birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyorum. Karadeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenin gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz" dedi.