Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin düzensiz göçmenlere müdahalesine tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin düzensiz göçmenlere müdahalesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin düzensiz göçmenlere müdahalesine tepki Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahaleye ilişkin, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın.

Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin düzensiz göçmenlere müdahalesine tepki Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahaleye ilişkin, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Twitter'dan düzensiz göçmenlerle ilgili yaptığı paylaşıma cevaben şunları kaydetti:

"Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim, ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var."

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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