Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının maşası olmayın - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının maşası olmayın

12.09.2022 13:03
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının maşası olmayın

Karşılıklı tehdit ve suçlamaların sürdüğü Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar geldi.

Karşılıklı tehdit ve suçlamaların sürdüğü Türkiye- Yunanistan gerilimiyle ilgili son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu "Biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadelede Son Kale Haymana" etkinliği çerçevesinde yaptığı konuşmada sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bir asır önce Haymana'da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh işte bu ruhtur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın."

Gerilim tırmanıyor

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim son günlerde giderek artıyor. Ege'de Yunanistan'a ait adalar ile Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri NATO üyesi iki komşu ülke arasındaki başlıca sorunlar. Ankara, Yunanistan'ı Ege'deki adaları yasa dışı şekilde silahlandırmakla ve Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçluyor. İki ülke arasındaki son gerginlik, Ankara'nın 25 Ağustos'ta NATO görevi yapan Türk savaş uçaklarının Yunan güçleri tarafından taciz edildiği iddiasıyla yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle askeri harekat tehdidini yinelemişti.

Mitsotakis: Görüşmeye hazırım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Pazar günü Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeye her zaman hazırım" dedi. Ekim ayı başında Prag'da yapılacak olan "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısı iki liderin bir araya gelebileceği bir zemin olarak görülüyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre de Atina, 5 Eylül'de Avrupa Birliği (AB), NATO ve Birleşmiş Milletler'e (BM) birer mektup göndererek Türkiye'nin tutumunu kınamalarını talep etti.

DW/ SSB, TY

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Kaynak: Deutsche Welle

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Başkalarının maşası olmayın - Son Dakika

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