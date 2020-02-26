Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili, "Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır?

Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili, "Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır? Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin tutuklanması ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında, "AB üyesi bir ülkede seçilmiş bir müftü cenaze namazını kıldırdığı için hapis cezası alıyor! Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır? Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:55 Kaynak: DHA
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