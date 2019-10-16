Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez

Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdidin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdidin kabul edilemeyeceğini söyledi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşma yaptı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:12 
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