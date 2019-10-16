Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdidin kabul edilemeyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdidin kabul edilemeyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:12
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