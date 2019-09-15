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Çavuşoğlu: Netanyahu'nun ilhak açıklaması utanç verici, alçakça bir girişim

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Netanyahu'nun ilhak açıklaması utanç verici, oy kazanmaya yönelik alçakça bir girişim” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak edeceklerine dair açıklaması için “utanç verici”, “oy kazanmaya y

Çavuşoğlu: Netanyahu'nun ilhak açıklaması utanç verici, alçakça bir girişim, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak edeceklerine dair açıklaması için "utanç verici", "oy kazanmaya yönelik alçakça bir girişim" diyerek sert tepki gösterdi.


Çavuşoğlu, Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda konuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:30 
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