Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti
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Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti." dedi.

Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini " İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter'dan tepki gösterdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 
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