Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini " İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter'dan tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15
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